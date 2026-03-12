Bakan Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı etkinlik programında konuştu Açıklaması

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstiklal Marşı, milletimizin tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini haykıran bir bağımsızlık manifestosudur. Üstad Mehmet Akif, milletimizin yaşadığı en zorlu günlerde satırlarıyla bir milletin ruhuna tercüman olmuştur." dedi.

Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı etkinlik programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgraf mesajı okundu.

Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin özgürlük aşkının, inancının ve direniş ruhunun sembolü olan İstiklal Marşı'nın bundan 105 yıl önce bugün, Gazi Meclis'te kabul edilerek milletin ortak sesi haline geldiğini söyledi.

Milletin gönlünde 105 yıldır yankılanan İstiklal Marşı'nın nasıl yazıldığını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman ordumuzun zorlu şartlar altında Milli Mücadele'yi sürdürdüğü sırada, Maarif Vekaleti 'Milli Marş Yarışması' düzenlemeye karar verir. Yarışmaya 724 adet şiir katılır ama hiçbir şiir Türk milletinin varoluş mücadelesini hakkıyla anlatamaz. Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı ilk turda netice alınamaması sonrasında ikinci yarışmayı düzenler. Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey de yarışmaya katılması için Mehmet Akif'e özel bir davet mektubu gönderir. Davet sonrasında Mehmet Akif Ersoy, Taceddin Dergahı'ndaki odasına çekilip marşı yazmaya başlar. ve anlatılana göre, odasından hiç çıkmadan 10 kıtalık İstiklal Marşı'mızı bitirir. Yarışma neticelenir ve elemeyi geçen şiirler, 12 Mart 1921'de Meclis oturumunda değerlendirilir. İstiklal Marşı'mız Hamdullah Suphi Bey tarafından milletvekillerine okunur. Bu destansı marşı Meclis'imiz gözyaşları içinde dinler ve ayakta alkışlar."

105 yıldır gönüllerde silinmez izler bırakan İstiklal Marşı'nın 12 Mart günü coşkuyla kabul edildiğini belirten Ersoy, "İstiklal Marşı, milletimizin tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini haykıran bir bağımsızlık manifestosudur. Üstad Mehmet Akif, milletimizin yaşadığı en zorlu günlerde satırlarıyla bir milletin ruhuna tercüman olmuştur. Onun kaleminden dökülen her mısra, Anadolu'nun dört bir yanında verilen bağımsızlık mücadelesinin sesi oldu." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın, milletin kaderini değiştiren bir dirilişin sembolü olduğunu vurgulayan Ersoy, "Dünyamızın ve bölgemizin bugün yaşadığı krizleri düşündüğümüzde İstiklal Marşı'mız bugün bile bizlere çok önemli bir yön göstermektedir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, İstiklal Marşı'nın taşıdığı bu ruhu ve anlamı gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü İstiklal Marşı yalnızca geçmişimizi anlatmaz, aynı zamanda geleceğimizi de aydınlatır." dedi.

Ersoy, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin zor zamanlarda bile birlik ve beraberlik içinde ayağa kalkmayı başardığını ve vatanı söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı göze aldığını da hatırlattığını belirtti.

"Değerlerimizi güçlendirerek geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz"

Bakan Ersoy, milletlerin gücünün sadece sahip oldukları imkanlarla değil, tarihleriyle, kültürleriyle ve değerleriyle ölçüldüğüne işaret ederek, kültürün bir milletin hafızası, tarihin ise o hafızanın en güçlü tanığı olduğunu belirtti.

Geçmişi anlamanın, kökleri bilmenin ve kültüre sahip çıkmanın, geleceğe daha güçlü ve daha öz güvenli adımlarla yürümenin teminatı olduğunu ifade eden Ersoy, İstiklal Marşı'nın ruhunun da tam olarak bu bilinci temsil ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu büyük mirası korumayı, yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı en önemli görevlerinden biri olarak gördüklerini kaydeden Bakan Ersoy, bu toprakların her köşesinde saklı olan tarihi ve kültürel mirasın, milletin binlerce yıllık medeniyet birikiminin en kıymetli hazinesi olduğunu vurguladı.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin köklü tarihi, güçlü kültürü ve zengin medeniyet mirasıyla geleceğe emin adımlarla yürüyen büyük bir ülke olduğunu belirten Ersoy, "Bizler de bu büyük mirası koruyarak, kültürümüzü yaşatarak ve değerlerimizi güçlendirerek geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Kurtuluş Mücadelesi'nin tüm kahramanları ile büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve şükranla yad ettiğini söyledi.

Ersoy, "Onun kaleme aldığı İstiklal Marşı, milletimizin ebedi karakterinin de ifadesidir. Bugün de aynı ruh, aynı inanç ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümünde bir kez daha ifade etmek isterim ki, milletimizin bağımsızlık ruhu, birlik ve beraberlik iradesi sonsuza kadar yaşayacaktır." dedi.

"İstiklal Marşı'nın verdiği mesajı çok daha iyi anlamalıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da konuşmasında, şair Mehmet Akif Ersoy'un vatansever bir insan olmakla birlikte düşünce ve aksiyon adamı olduğunu söyledi.

Yayman, "Akif'in sözleri, 105 yıl önceden bugüne ve geleceğe ışık tutan bir çığlıktır, bir meşaledir ve sözlerin özüdür. Dünyanın çok büyük bir altüst oluş yaşadığı bir dönemde İstiklal Marşı'nın verdiği mesajı çok daha iyi anlamalıyız." dedi.

Gazze'de çocukların, kadınların öldürülmeye devam ettiğini belirten Yayman, "ABD ve İsrail tarafından komşumuz İran'a karşı inanılmaz saldırılar yapılıyor. Körfez ülkelerine karşı yine İran'dan başka saldırılar yapılıyor. Bu şartların yaşandığı bir zaman diliminde Mehmet Akif'i anlamak, onun mesajını almak, iç cepheyi güçlendirmek ve emperyalizme karşı tek vücut olarak yan yana durmak ve 'korkma' nidasını anlamak hepimiz için tarihsel bir vazifedir." ifadelerini kullandı.

Programda, Sebilürreşad Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Bayhan da kısa bir konuşma yaptı.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, Kıbrıs gazileri ve öğrenciler de katıldı.