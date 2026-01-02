Bakan Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki sergileri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki "Bir İdealin İnşası ve İcrası Sergisi" ile "Genç Sanat 11. Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisi"ni ziyaret etti.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki videolu paylaşımında, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde 90 yıllık birikimi genç sanatçıların üretimleriyle bir araya getirdiklerini belirtti.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90'ıncı yılına özel olarak hazırlanan "Bir İdealin İnşası ve İcrası Sergisi" ile "Genç Sanat, 11. Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisi"ni ziyaret ettiklerini kaydeden Ersoy, "Bu vesileyle, Genç Sanat Proje Yarışması kapsamında ödüle layık görülen genç sanatçılarımızla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldık, başarılarını tebrik ettik. Kültürel mirası koruyan, sanatı destekleyen ve genç yeteneklerimize alan açan bu anlayışı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, "Bu 90 yıllık geçmişi görmelerini istedik. Geleceğe yatırım yapmak açısından da önemli Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz. Görsel sanatlar alanında genç sanatçılarımıza yönelik olarak 11'incisini düzenlediğimiz yarışmanın sonuçlarını her yıl olduğu gibi Resim ve Heykel Müzesi'nde sergiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yarışma kapsamında 5 başarı, 5 mansiyon ödülünün verildiğini ve 12 sanatçının eserlerinin sergide yer aldığını aktaran Ersoy, gençleri sanata teşvik etmenin ve önlerini açmanın önemli olduğuna işaret etti.

Bakan Ersoy, müzenin Türk Ocağı Sahnesi olarak bilinen bölümünün kapsamlı bir restorasyon ve renovasyon sürecinden geçtiğini de belirterek, "Uzun yıllar bakımsız kalan bu alan, Ankara Resim ve Heykel Müzesi bünyesinde yeniden etkin şekilde hizmet vermeye başladı." bilgisini paylaştı.