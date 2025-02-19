Bakan Ersoy'dan ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı'na Destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ArtAnkara'nın çağdaş sanatın gelişimi için büyük bir buluşma noktası olduğunu belirterek, "Türk sanatçıların küresel sanat dünyasında daha görünür olmasına da katkı sunmaktadır." dedi.

Bakan Ersoy, ATO Congresium'da düzenlenen, ArtAnkara 11. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nın açılışına katıldı.

Burada konuşan Ersoy, sanatın, en güçlü ifade biçimlerinden biri haline geldiğini, sosyal, siyasal ve teknolojik değişimlerin yansıdığı küresel bir dil olduğunu belirterek, güzel sanatların düşünceleri yenilikçi yollarla anlattığını ifade etti.

Ersoy, "Ülkemizde çağdaş sanat alanındaki hareketlilik, bienaller, ulusal ve uluslararası sergiler, sanat fuarları ve koleksiyonerlerin artan ilgisiyle büyük bir ivme kazanmıştır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 20 şehirde düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin de çağdaş sanatın yaygınlaşmasına önemli katkı sunacağını dile getiren Ersoy, etkinliklerin sanatseverlerle sanatçılar arasında benzersiz bir etkileşim alanı oluşturacağını söyledi.

Ersoy, "Çağdaş sanat fuarları sanatın erişilebilirliğini artıran, sanatı yalnızca belirli çevrelerin değil, herkesin deneyimleyebileceği bir alan haline getiren önemli platformlardır. Bu fuarlar, sanatçılar için uluslararası düzeyde tanınırlık sağlarken, sanatseverlere de çağdaş sanatın en güncel ve ilham verici örnekleriyle buluşma fırsatı sunmaktadır. Aynı zamanda küratörler, galeriler, koleksiyonerler ve sanat profesyonelleri arasındaki işbirliklerinin de temelini oluşturmaktadır." diye konuştu.

" ArtAnkara gibi köklü çağdaş sanat organizasyonları, Türkiye'nin sanat sahnesini güçlendiriyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şunları kaydetti:

"Günümüzde sanatseverler, çağdaş sanat etkinlikleri için dünyanın dört bir yanına seyahat etmekte, önemli galeriler ve sanatçıların eserlerini keşfetmek için sanat fuarlarını bir buluşma noktası olarak görmektedir. Bu çerçevede, ArtAnkara gibi köklü, çağdaş sanat organizasyonları, Türkiye'nin sanat sahnesini güçlendirirken aynı zamanda kültürel ve ekonomik bir değer yaratmaktadır. 1986 yılında Bakanlığımız tarafından düzenlenen Asya-Avrupa Sanat Bienali ile başlayan uluslararası sanat yolculuğumuz, bugün ArtAnkara gibi güçlü organizasyonlarla daha da ileri taşınmaktadır. ArtAnkara, çağdaş sanatın gelişimi için büyük bir buluşma noktası olmanın yanı sıra Türk sanatçıların küresel sanat dünyasında daha görünür olmasına da katkı sunmaktadır."

Bakan Ersoy, fuar sayesinde uluslararası galeriler, sanatçılar ve sanat eleştirmenlerinin, çağdaş Türk sanatını yakından tanıma ve değerlendirme şansı bulduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kuşkusuz ki çağdaş sanat, kentlerin kimliğini ve kültürel belleğini şekillendiren en güçlü unsurlardan biridir. Bu noktada, ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı'nın 11. yılına ulaşmasının, Ankara'nın sanatsal kimliğine önemli bir değer kattığına inanıyoruz. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak Türk sanat tarihinde önemli bir yere sahip olan Ankara Resim ve Heykel Müzesi ve Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ile çağdaş sanatın gelişimine katkı sağlayan yarışmalı sergilerimizi tanıtmak üzere 11. ArtAnkara'da yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün de bu fuarda temsil edilmesi memnuniyetimizi katlamaktadır."

Fuarın açılışı, ödül töreni ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konseriyle sona erdi.