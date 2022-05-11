Bakan Ersoy, çağdaş sanat fuarı CI Bloom'u ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'deki 23 çağdaş sanat galerisini buluşturan "Contemporary Istanbul (CI) Bloom" sanat fuarını gezdi.

Haliç'in kıyısında Tersane İstanbul'da kurulan fuardaki stantları gezerek yetkililerden bilgi alan Ersoy'a, CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli eşlik etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Contemporary İstanbul'un 2021'in eylül ayında Haliç kıyısında ilk kez yapıldığını aktararak, "Bu sene de eylül ayında yapılacak ama öncesinde CI Bloom gerçekleştiriliyor. İlk yapılan CI başarılı oldu ve demek ki böyle bir etkinliğin yapılması için gerekli ilgi oluştu. İnşallah üçüncü ve dördüncüye de yol açar." dedi.

CI Bloom'da genç Türk sanatçılara yer verildiğine işaret eden Ersoy, İstanbul'un kültür, sanat ve gastronomisiyle uluslararası marka olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 28 Mayıs'ta Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin başlayacağının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bu etkinlikler hem turizme hem ekonomiye hem de ziyarete birleştirici bir rol oynuyor. İyi bir kazanım şeklinde İstanbul'un markalaşması açısından iyi sonuçlar doğuruyor. Şu anda ziyaret ettiğimiz CI Bloom da bunun en iyi göstergesi. İnşallah bu tarz aktiviteler pandemi sonrası daha da hızlı bir şekilde gelişerek, İstanbul'a, Türkiye'ye, cemiyet hayatına ve kültür hayatına kazandırılacak diye düşünüyorum."

CI Bloom'a katılan galeriler arasında, Ambidexter, Anna Laudel, Art On Istanbul, artSümer, Bozlu Art Project, Büro Sarigedik, C.A.M. Galeri, Dirimart, Ferda Art Platform, Galeri 77, MERKÜR, Galeri Siyah Beyaz, Galerist, Martch Art Project, Öktem Aykut, PG Art Gallery, Pi Artworks, Piramid Sanat, Sanatorium, The Pill, Vision Art Platform, X-ist, Zilberman Gallery yer alıyor.

Katılımcı galeriler, Adnan Yerebakan, Doğa Öktem ve Tankut Aykut, Moiz Zilberman, Oktay Duran, Suela Cennet ve Yeşim Turanlı'dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

Bugün ön gösterimi devam eden CI Bloom, 12-15 Mayıs'ta ise tüm sanatseverlerin beğenisine açık olacak.