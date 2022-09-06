Bakan Dönmez: Umman ile doğal gaz ticareti için irtibata geçtik

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman ile doğal gaz ticareti konusunda irtibata geçtiklerini belirterek, "Onlar da olumlu yaklaşıyorlar.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman ile doğal gaz ticareti konusunda irtibata geçtiklerini belirterek, "Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Ticari şartlar uygun olunca harekete geçeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Doğal gaz ve elektrik faturalarında yapılan sübvansiyon uygulamasına değinen Bakan Dönmez, "Şu anda hükümetimiz doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıyor. Yılın başında ne ise aynı şekilde devam ediyor. Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bildiğiniz gibi gaz fiyatları 20 kat artmıştı" diye konuştu.

Bor ile ilgili Türkiye'nin elindeki en önemli madenlerden olduğu açıklamasında bulunan Dönmez, "Bu kapsamda boru katma değerli ihraç etmek için son zamanlarda canla başla çalışıyoruz. İnşallah bu anlamda en önemli adımlardan birini de 17 Eylül'de atacağız. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ferro Bor tesisimizin temelini atacağız. Kısa süre içinde faaliyete geçirip ülkemize, ekonomimize hizmet etmesi için çabalayacağız" dedi.