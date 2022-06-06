BAKAN DÖNMEZ: DENİZ TABANINA BORULARI YERLEŞTİRECEK GEMİ FİLYOS'A DOĞRU YOL ALDI - Haberler

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BAKAN DÖNMEZ: DENİZ TABANINA BORULARI YERLEŞTİRECEK GEMİ FİLYOS'A DOĞRU YOL ALDI

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
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BAKAN DÖNMEZ: DENİZ TABANINA BORULARI YERLEŞTİRECEK GEMİ FİLYOS'A DOĞRU YOL ALDI

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı." dedi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı." dedi.

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Çanakkale Boğazı Karadeniz Güncel Haberler

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