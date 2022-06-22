Bakan Derya Yanık Açıkladı: Pınar Gültekin İçin İstinafa Başvurulacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Derya Yanık Açıkladı: Pınar Gültekin İçin İstinafa Başvurulacak

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Derya Yanık Açıkladı: Pınar Gültekin İçin İstinafa Başvurulacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'i canavarca hisle öldürülen Cemal Metin Avcı'ya verilen hapis cezasında "haksız tahrik indirimi" yapılmasını istinafa taşıyacaklarını bildirdi. Yanık, "Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'i canavarca hisle öldürülen Cemal Metin Avcı'ya verilen hapis cezasında "haksız tahrik indirimi" yapılmasını istinafa taşıyacaklarını bildirdi. Yanık, "Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır" dedi.

Aile Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'i canavarca hisle öldürülen Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis cezasında "haksız tahrik indirimi" yapılmasını sosyal medya hesabından eleştirdi. Kararı istinafa götüreceklerini belirten Bakan Yanık'ın açıklaması şöyle:

"Muğla'da Pınar Gültekin'i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya 'ağır tahrik' sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı bakanlık olarak istinafa götüreceğiz. Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır."

ANKA / Güncel

Pınar Gültekin Derya Yanık Metin Avcı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title