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Bakan Çiftçi yılbaşından bu yana 45 ülkeden 805 firarinin getirildiğini açıkladı

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İçişleri Bakanı Çiftçi, kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşının Yunanistan'dan iadesinin sağlandığını ve yılbaşından bu yana 45 ülkeden 805 firarinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Çiftçi, bunların 189'unun çete elebaşı ve üyesi olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana 45 ülkeden 189'u çete elebaşı ve üyesi olmak üzere 805 firarinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Çiftçi, kırmızı bültenle aranan "yeni nesil suç örgütü" elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devletin hafızasının güçlü, iradesinin sarsılmaz olduğunu belirtti.

Milletin huzuruna, canına ve malına kastedenler için dünyanın hiçbir köşesinde güvenli bir sığınak olmadığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşının Yunanistan'dan ülkemize iadesini sağladık. Firarına son verdik, adalete teslim ettik. Yılbaşından bu yana 45 ülkeden 189'u çete elebaşı ve üyesi olmak üzere 805 firariyi ülkemize getirdik. Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek çıkaracak, adaletin karşısına dikecek, burunlarını sürteceğiz. Bu kararlı mücadelede emeği geçen kahraman polislerimizi ve ilgili birimlerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletin erişemeyeceği kadar uzakta değildir."

Kaynak: AA
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