İçişleri Bakanı Çiftçi'den Van'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbar bulunmadığını, sahadaki tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Tuşba'da saat 08.52'de 5,2 büyüklüğündeki bir depremin meydana geldiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."