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Bakan Çiftçi, Sivas'ta Siyer-i Nebi Külliyesi'nin temel atma töreninde konuştu:

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- "Türkiye Yüzyılı, eserlerin yükseldiği kadar şahsiyetlerin de yetiştiği bir asır olacaktır" "Burada kurulacak ihtisas enstitüleri, araştırma merkezleri, binlerce eseri bünyesinde barındıracak kütüphaneler, İslam sanatları merkezleri ve ilim halkaları ülkemize ve İslam alemine ilim, irfan ve hikmet taşıyan müstesna bir merkez haline gelecektir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı"nın eserlerin yükseldiği kadar şahsiyetlerin de yetiştiği bir asır olacağını söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Çiftçi, Valiliği ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Çiftçi, Vali Yılmaz Şimşek ile görüşerek kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Şeyhşamil Mahallesi'ndeki Siyer-i Nebi Külliyesi'nin temel atma törenine katılan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, temeli atılacak külliyenin Hazreti Peygamber'e duyulan bağlılığın, ilim, irfan ve hikmet yolculuğunun güçlü bir nişanesi olduğunu belirtti.

Çiftçi, Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenmek kadar, ahlakını, merhametini, adaletini ve insan yetiştirme anlayışını nesillerin gönlüne işlemeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Siyerin sadece bir tarih anlatısı olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Çiftçi, "Siretle şahsiyeti, ilimle ameli ve hikmeti buluşturan her gayreti Anadolu'yu mayalayan medeniyet ruhunun ihyası olarak görüyoruz. Medeniyet şuurumuz da ancak bu anlayışla yeniden ihya edilecek, köklerinden aldığı güçle geleceğe yükselecektir." diye konuştu.

Manevi tahribatın derinleştiği, batıl anlayışların zihinleri ve gönülleri kuşatmaya çalıştığı bir dönemden geçildiğine işaret eden Çiftçi, "Bu sebeple insanlığı yeniden ayağa kaldıracak en büyük güç, ilmin imanla, aklın vahiyle ve bilginin ahlakla buluştuğu medeniyet tasavvuru olacaktır. İnanıyorum ki Siyer-i Nebi Külliyesi de bu dirilişin, bu ihyanın ve bu büyük yürüyüşün önemli merkezlerinden biri olacaktır. Burada kurulacak ihtisas enstitüleri, araştırma merkezleri, binlerce eseri bünyesinde barındıracak kütüphaneler, İslam sanatları merkezleri ve ilim halkaları ülkemize ve İslam alemine ilim, irfan ve hikmet taşıyan müstesna bir merkez haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, bir zamanlar hayal olarak görülen nice hedef ve idealin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Milletin inancından dolayı ötekileştirildiği, başörtülü kızların eğitim hakkından mahrum bırakıldığı, vesayet odaklarının milli iradeye yön ve ayar vermeye çalıştığı dönemlerin geride bırakıldığını anlatan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Ayasofya'nın yeniden asli hüviyetine kavuştuğu, ezanların hür ve gür bir şekilde semaya yükseldiği bugünleri bizlere gösteren Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun. Şimdi önümüzde yeni bir sorumluluk var. O da ' Türkiye Yüzyılı'dır. Türkiye Yüzyılı, eserlerin yükseldiği kadar şahsiyetlerin de yetiştiği bir asır olacaktır. İnanıyorum ki Siyer-i Nebi Külliyesi de Resul-i Zişan Efendimizin muhabbetiyle yetişen nesillerin ocağı olacak, ülkemizin, gönül coğrafyamızın ve bütün insanlığın huzuruna, kardeşliğine ve ortak geleceğine kıymetli katkılar sunacaktır."

Bakan Çiftçi, böyle bir eseri kazandıran Siyer-i Nebi Vakfına, destek veren bütün kurum ve kuruluşlara, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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