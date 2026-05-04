Bakan Çiftçi, kayıp Uğur'un ağabeyinin yardım çağrısına yanıt verdi

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Uğur Çalışkan'ın (27), ağabeyi Tarık Çalışkan'ın yardım çağrısına yanıt verdi. Süreci yakından takip ettiğini belirten Bakan Çiftçi, "Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin" dedi.

Van'dan çalışmak için gittiği Hatay'da 72 gün önce kaybolan Uğur Çalışkan'ın ağabeyi Tarık Çalışkan, sanal medyada video paylaşarak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den kardeşinin bulunması için yardım istedi. Çalışkan, Bakan Mustafa Çiftçi'ye seslenerek, "Biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun. Günlerdir Uğur'a ulaşamıyoruz. Ormandaysa neden bulunamadı, şehirdeyse neden tespit edilemedi? Bizi görün, bizi duyun. Bir aile perişan durumda. Lütfen, Uğur nerede" ifadelerini kullandı.

'SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarık Çalışkan'ın videosunun yayınladığı sanal medya paylaşımına yanıt verdi. Bakan Çiftçi, "Değerli kardeşim; konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi ) timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
