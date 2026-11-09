Bakan Çiftçi, İzmir Aliağa'daki patlama için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirdi

Bakan Çiftçi, İzmir Aliağa'daki patlama için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Patlamanın ardından başlatılan inceleme kapsamında görevlendirilen müfettişler olayı araştıracak.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.
AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, patlamanın ardından inceleme başlatıldı.
Bu kapsamda, Bakan Çiftçi'nin talimatıyla olayın araştırılması amacıyla 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.
Kaynak: AA