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Bakan Çiftçi, İzmir Aliağa'daki patlama için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirdi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Patlamanın ardından başlatılan inceleme kapsamında görevlendirilen müfettişler olayı araştıracak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, patlamanın ardından inceleme başlatıldı.

Bu kapsamda, Bakan Çiftçi'nin talimatıyla olayın araştırılması amacıyla 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.

Kaynak: AA
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