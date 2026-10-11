Haberler

Bakan Çiftçi, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Gazze'ye dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü NSosyal paylaşımıyla kutladı. Çiftçi, kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirmesini diledi; Gazze ve Filistin'de yaşananların vicdanları derinden yaraladığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kız evlatlarının, Allah'ın hanelere lütfettiği sevinç ve ömürlere kattığı bereket olduğunu vurguladı.

Her birinin yüzündeki tebessümün, gönüllerinde ayrı bir mutluluk olduğunu belirten Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki her kızımız sevgiyle büyüsün, hayallerini gerçekleştirsin, bilimde, sanatta, ve hayatın her alanında kendi başarı hikayesini yazsın. Başarılarıyla ve yetiştirdiği nesillerle, her biri geleceğimize ayrı bir değer katsın. Biz bütün çocuklar için böyle güzel bir gelecek arzu ederken, dünyanın farklı coğrafyalarında savaşın ve açlığın ağır yükünü taşıyan masum yavruların acısını da yüreğimizde hissediyoruz. Özellikle Gazze'de, Filistin'de yaşananlar hepimizin vicdanını derinden yaralıyor.

En büyük temennimiz, bütün çocukların huzurla büyümesi, umutla yarınlara yürümesidir. Hiçbir çocuk savaşın, açlığın ve zulmün gölgesinde büyümesin, hiçbir masum yavrunun nasibine korku ve gözyaşı düşmesin. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Cenabıhak'tan bütün evlatlarımızı muhafaza eylemesini, kızlarımızın bahtını ve yolunu açık kılmasını niyaz ediyorum."

Kaynak: AA
Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

Aşkını temmuzda duyurmuştu! Sevgilisi öpmelere doyamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fırında mide bulandıran görüntüler! Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu

Denetimde ortaya çıktı, anında mühürlendi
Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Evlat acısıyla sarsılan dünyaca ünlü model ilk kez görüntülendi
Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı

Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
İkiz gibiler! Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik

Görenleri hayrete düşürdüler!
Eda Ece’den rol şartı! Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı

Ünlü oyuncu evlilik sonrası sınırını çizdi! Öpüşme ve dekolteye veda
Caddede yürüyen kadının fotoğraflarını çeken 58 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Caddede yürüyen kadına yaptığı, ekipleri harekete geçirdi
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! 'Yıkamacılar' çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama

Vatandaşa kan kusturan çete çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı