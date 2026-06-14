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Polis memuru Tayfun Baş şehit oldu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde KADES ihbarı üzerine gittiği iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan polis memuru Tayfun Baş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muğla'nın Menteşe ilçesinde KADES ihbarı üzerine gittiği iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit polis memuru Tayfun Baş'ın fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: ANKA
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