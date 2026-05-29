Bakan Çiftçi'den Şehit Polis İçin Taziye
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da şehit olan polis memuru Aydın Üyenarık için taziye mesajı yayımladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da şehit olan polis memuru Aydın Üyenarık için taziye mesajı yayımladı.
Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, İstanbul'un Tuzla ilçesinde 11 Kasım 2025'te görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Üyenarık'ın bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu belirtti.
Bakan Çiftçi, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı