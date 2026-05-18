Bakan Çiftçi'den Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye umut, kardeşlerimize nefes olmak için yola çıkan ve yaklaşık 40 ülkenin vatandaşını bünyesinde barındıran Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen alçak müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Silahsız insanlardan, yardım taşıyan gemilerden ve hakikatin sesinden korkanlar bilmelidir ki; hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerini örtemeyecektir. Mazlumun duası, zalimin silahından büyüktür. Rabb'im Gazze'de sabırla direnen kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı