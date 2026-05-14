Bakan Çiftçi'den polislere ziyaret

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki Balgat 10 Nisan Şehit Nazım Tuncer Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek görev başındaki polislerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile birlikte Balgat 10 Nisan Şehit Nazım Tuncer Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakan Çiftçi, paylaşımında, "Devletimizin bekası ve aziz milletimizin huzuru için büyük bir özveriyle çalışan emniyet mensuplarımız, kamu düzeninin temini adına üstün bir sorumluluk anlayışıyla görev yapmaktadır. Gösterdikleri gayret, cesaret ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Rabbim; ülkemizin huzur ve güvenliği için görev ifa eden tüm polislerimizi muhafaza eylesin, ayaklarına taş değdirmesin" ifadesini kullandı.

