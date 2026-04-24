Bakan Çiftçi: Bağımlılıkla mücadeleyi çok boyutlu yaklaşımla ele alıyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geldiği Rize'de valiliği ziyaret etti. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile görüşen Bakan Çiftçi, Yeşilay Yaşam Kampüsü açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Çiftçi, "Yeşilay, bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde milletimizin değerlerini ve inancını daha da güçlü bir şekilde korumaya çalışan iftihar kaynağımızdır. Aradan geçen bir asrı aşkın sürede değişen dünya şartlarına uyum sağlayarak faaliyet alanını genişleten Yeşilay, bugün alkol ve tütün bağımlılığının yanı sıra uyuşturucu madde, teknoloji ve davranışsal bağımlılıklar gibi çağımızın yeni tehditlerine ve risklerine karşı da etkin bir mücadele yürütmektedir. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kampüs de bu köklü mirasın günümüze yansıyan en güçlü örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMLILIK ÇAĞIMIZIN EN SİNSİ VE EN YIKICI SORUNLARINDAN BİRİDİR'

Bağımlıkla mücadeleye ilişkin mesajlar veren Bakan Çiftçi, "Bağımlılık çağımızın en sinsi ve en yıkıcı sorunlarından biridir. Bir yandan madde bağımlılığı, diğer yandan alkol, tütün ve giderek daha görünür hale gelen dijital bağımlılık türleri, insanı içten içe kuşatan, iradesini zayıflatan ve hayatını esir alan ciddi problemlerden biridir. Bugün artık sadece sokakta karşılaşılan bir tehlikeden değil, cebimizde taşıdığımız bir cihazın, evimizin içine kadar giren bir ekranın oluşturduğu bağımlılıktan da söz ediyoruz. Özellikle gençlerimiz arasında hızla yayılan dijital bağımlılık; sosyal medya, oyun ve kontrolsüz internet kullanımı üzerinden zamanın, dikkatin ve hatta kimliğin aşındığı bir zaman dilimindeyiz. Bağımlılık yalnızca bireyleri ilgilendiren bir zafiyet değil, aynı zamanda toplumsal bir meseledir. Aileyi etkiler, eğitim hayatını sekteye uğratır, suça zemin hazırlar ve nihayetinde toplumun huzurunu tehdit eder. İşte tam da bu nedenle Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla ifade ettikleri gibi; sağlıklı nesiller, güçlü bir Türkiye'nin teminatıdır" dedi.

'BURADA GENÇLERİMİZ BİLİNÇLENECEK, DESTEK ALACAK'

Yeşilay'ın 100 yılı aşkın köklü geçmişinin olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla değil, eğitim, kültür, aile ve maneviyat ekseninde topyekun bir anlayışla ele alınması gerektiğine her fırsatta dikkat çekmektedir. Bu vizyon doğrultusunda Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ilan ettiği 'Bağımsızlık Yılı', aslında bir farkındalık çağrısının ötesinde bir toplumsal seferberlik ruhunu temsil etmektedir. Kendilerinin himayelerinde yürütülen çalışmalar, özellikle gençlerimizin bağımlılıklardan korunması ve bilinçlendirilmesi noktasında son derece kıymetlidir. Bu vesileyle bağımlılıkla mücadelede ortaya koyduğu güçlü irade, öncülük ettiği projeler ve toplumsal duyarlılığa sağladığı katkılar dolayısıyla Muhterem Cumhurbaşkanımıza ve Saygıdeğer Hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Yeşilay, 100 yılı aşkın köklü geçmişiyle bu mücadelenin en önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Önleme, farkındalık ve rehabilitasyon alanlarında yürüttüğü çalışmalarla sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da örnek gösterilen bir model ve çalışmalar ortaya koymaktadır. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri, eğitim programları, gençlik faaliyetleri ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kampüsler, bağımlılıkla mücadelede insan odaklı, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımın neticesidir. Yeşilay yalnızca bağımlılıkla mücadele eden bireyleri değil, onların ailelerine de destek vermekte, rehberlik etmektedir. Bugün Rize'de, Cumhurbaşkanımızın memleketinde açılan bu kampüs de işte bu anlayışın bir tezahürüdür. Burada gençlerimiz bilinçlenecek, destek alacak, sosyal ve kültürel faaliyetlerle güçlenecek ve hayata daha sağlam adımlarla hazırlanacaktır inşallah" diye konuştu.

'RİSKLERE KARŞI ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ'

Dijital dünyada artan tehditlere karşı siber devriyelerle çocukları korumaya yönelik tedbirler alındığını aktaran Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı olarak bizler de bağımlılıkla mücadeleyi çok boyutlu bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bir yandan güvenlik güçlerimizle uyuşturucu üretimi, ticareti ve dağıtımına karşı kesintisiz operasyonlar yürütürken zehir tacirlerine de göz açtırmıyoruz. Diğer yandan özellikle gençlerimizi hedef alan risklere karşı önleyici çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Emniyet ve jandarma birimlerimiz aracılığıyla okullarımızda, mahallelerimizde ve üniversitelerimizde bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor, ailelerimize rehberlik ediyoruz. Dijital dünyada artan tehditlere karşı siber devriyelerimizle çocuklarımızı ve gençlerimizi korumaya yönelik çalışmalarımızı da her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Ayrıca diğer bakanlıklarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde rehabilitasyon, sosyal uyum ve yeniden topluma kazandırma süreçlerini de destekliyoruz. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu mücadelede en büyük gücümüz milletimizin birlik ve beraberlik ruhudur. Milletimizin külüne üflesen altından çıkacak olan imanı ve inancıdır. Bu noktada ailelerimize de büyük sorumluluklar düşüyor. Modern dünyanın aldatıcı ve ayartıcı hegemonyasına karşı çözüm, insan olarak yaratılmış olmanın sorumluluğuyla kendini bilenin Rabb'ini bileceğini, Rabb'ini bilenin ise güzel ahlakı kuşanacağını bir bilince dönüştürmemizdir. İşte bu bilinçle ve duruşla ailelerimiz, öğretmenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve kurumlarımız bir araya gelirse Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir sorun olmayacaktır. Buna canı gönülden inanıyorum."

'HİÇBİR BAĞIMLILIĞIN SİZİ ESİR ALMASINA İZİN VERMEYİN'

Gençlere seslenen Bakan Çiftçi, "Buradan bir de gençlerimize, göz aydınlığımız, geleceğimiz olan yavrularımıza seslenmek istiyorum. Sizler bu ülkenin umudusunuz. Hayalleriniz, enerjiniz ve azminiz bizim en büyük gücümüzdür. Solmayan umutlarla dünyayı kuşatacak, gökyüzüne milletimizin nizam-ı alem sevdasını kazıyacak, tarihin dilinden düşmeyecek destanları yazacak olan sizlersiniz. Hiçbir bağımlılığın sizi esir almasına izin vermeyin. Hayatınızı, zamanınızı ve geleceğinizi size siz olmaktan alıkoyacak değersiz alışkanlıklara teslim etmeyin. Unutmayın ki gerçek özgürlük bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve bilinçli bir yaşam sürmektir. Gerçek özgürlük iradeli olmak, iradenin hakkını vermektir. Devlet olarak bizler her zaman gençlerimizin yanındayız. Sizi korumak, desteklemek ve daha güçlü bir geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı