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Bakan Çiftçi, 2026-KPSS adaylarına yardım eden polis ve jandarmaya teşekkür etti

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İçişleri Bakanı Çiftçi, 2026-KPSS Ortaöğretim adaylarına yardımcı olan polis, jandarma ve nüfus personeline teşekkür etti. Çiftçi, adayların sınav salonlarına zamanında yetiştirilmesi ve kimliğini unutanların mağdur olmaması için gösterilen gayreti vurgulayıp başarı diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2026- Kpss Ortaöğretim) geç kalma riski bulunan adaylara yardımcı olan polislere teşekkür etti.

Çiftçi, sosyal medya hesabından, "Gençlerimiz için görev başındayız" başlığıyla yaptığı paylaşımda, sınavın huzur ve güven ortamı içinde geçmesi için görev alan polis ve jandarma ekiplerinin, gençleri sınav salonlarına zamanında yetiştirebilmek için adeta zamanla yarıştığını belirtti.

Sahadaki ekipler bu üstün gayreti gösterirken, kimliğini unutanların mağduriyet yaşamaması için nüfus müdürlüklerinin de hafta sonu mesaisi yaparak, sınav başlama saatine kadar kesintisiz hizmet verdiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin emeklerinin zayi olmaması adına canla başla çalışan polisimize, jandarmamıza ve nüfus müdürlüklerimizin kıymetli personeline teşekkür ediyorum. Rabbim evlatlarımızın emeklerini hayırlı neticelerle taçlandırsın, sınava giren tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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