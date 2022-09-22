Bakan Çavuşoğlu, "Rohingya Müslümanlarının Durumuna İlişkin Yüksek Düzeyli Etkinlik"e katıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin eş ev sahipliğini üstlendiği "Rohingya Müslümanlarının Durumuna İlişkin Yüksek Düzeyli Etkinlik'e katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin eş ev sahipliğini üstlendiği "Rohingya Müslümanlarının Durumuna İlişkin Yüksek Düzeyli Etkinlik'e katıldı.
Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Güncel