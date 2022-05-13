Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavısto ile Görüşecek - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavısto ile Görüşecek

ANKA - Melis Yıldırım - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavısto ile Görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'nda Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'nda Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-15 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Toplantıda Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra NATO'nun müteakip Stratejik Konsepti, Madrid Zirvesi hazırlıkları gibi NATO'nun gündemindeki öncelikli konular ele alınacaktır" denildi.

Öte yandan Çavuşoğlu'nun, toplantı kapsamında, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geleceği belirtildi. Erdoğan, bugün İstanbul'da, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin olumlu bakmadığını açıklamıştı.

Görüntü: Arşiv

ANKA / Melis Yıldırım - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Berlin, Güncel, Haberler

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