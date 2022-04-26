Bakan Çavuşoğlu, 'Belgelerle Türkiye'nin Brezilya ile İlişkileri' sergisini gezdi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile Brezilya'nın bağımsızlığının 200. Yıldönümü sebebiyle düzenlenen 'Belgelerle Türkiye'nin Brezilya ile İlişkileri' başlıklı arşiv sergisini gezdi.
? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile Brezilya'nın bağımsızlığının 200. Yıldönümü sebebiyle düzenlenen 'Belgelerle Türkiye'nin Brezilya ile İlişkileri' başlıklı arşiv sergisini gezdi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel