Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC'de 'Genç Başarı Programı' tanıtımında konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun siyasi ya da başka sebeplerle engellenmemesi gerektiğini belirterek, "Spora ambargo konulmasına karşıyız." ifadesini kullandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde düzenlenen "Genç Başarı Programı"nın tanıtımına katıldı.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Türk Milli Takımı'nın KKTC'li badminton oyuncusu Nehir Deniz'in başarılarına dikkat çekerek, sporda başarı için ailenin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye olarak KKTC'ye gerek tesis gerekse diğer alanlarda her türlü desteği verdiklerine işaret eden Bak, bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Sporun önündeki engellerden birinin de ambargolar olduğunu dile getiren Bak, sporun evrensel bir güç olduğunu anlattı.

Bak, sporun siyasi ya da başka sebeplerle engellenmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Spora ambargo konulmasına karşıyız. Spor engellenmemeli. Bu gençlerin heyecanları, kapasiteleri, vizyonları, ülkelerini temsil etme arzuları hiçbir şekilde engellenmemeli. Sporun bu evrensel dilini kullanmamız lazım. Spor ve sporcu engel tanımaz. Yürekleri spor aşkıyla dolu bu gençleri hiç kimse engelleyemez."

KKTC'deki gençlere yönelik yeni programların planlandığını ve çeşitli spor organizasyonlarının gündemde olduğunu kaydeden Bak, "Alt liglerde çeşitli turnuvaların yapılması noktasında bir çalışma süreci öngörüyoruz." dedi.