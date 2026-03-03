Haberler

BAKA yetkilileri, Kemer Belediyesi Kültür Evi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Antalya Kalkınma Ajansı (BAKA) yetkilileri, Kemer Belediyesi Kültür Evi'ni ziyaret ederek, kültürel miras ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Batı Antalya Kalkınma Ajansı (BAKA) yetkilileri, Kemer Belediyesi Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, BAKA birim başkanı Emir Olcay Sayın ve BAKA uzmanı İffet Gözde Bozdoğan, Kültür Evi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kültür Evi sorumlusu Ramazan Kar, ziyaretçilere, Kültür Evi'nin kurulma süreci, yapılan çalışmalar, sergilenen koleksiyonlar ve ilçenin geçmişine dair bilgi verdi.

Kemer'in kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefiyle hizmet veren Kültür Evi, cazibe noktalarından olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor