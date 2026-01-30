Haberler

BAİBÜ Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına damga vuran fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oyladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yiğit, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını tercih eden Yiğit, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" karelerini seçti.

Yiğit, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" karesini ve "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafların anlamlı mesajlar içerdiğini belirten Yiğit, "Çok anlamlı kareler gördüm burada. Tabii, insanı en fazla duygulandıran, bu yılın herhalde en önemli konusu Gazze'de yaşananlar. Sizin fotoğraflara da yansımış Gazze'de yaşananlar, insanların, kardeşlerimizin yaşadıkları. Siz de yaptığınız işle burada yaşananları herkese duyurma noktasında çok önemli bir görev üstlenmiş oluyorsunuz." diye konuştu.

Yiğit, Allah'ın tüm ülkelere Türkiye gibi adaleti nasip etmesini temenni ederek, "Türkiye, tarih boyunca insanların sığınabilecekleri bir ülke olmuş ama bu zamanda Anadolu coğrafyasından başka insanların sığınabileceği bir coğrafya görünmüyor. İnşallan bu coğrafyaların sayısını arttırsın cenabıallah." dedi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
