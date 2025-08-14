Bahşılı İlçe Müftülüğü Yaz Kuran Kursları Kapanış Programı Düzenlendi

Bahşılı İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kuran kursları kapanış programı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaymakam Fidan Bozkır, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaz Kur'an kurslarında çocuklara destek olan ailelere, camilerdeki görevlilere ve programı düzenleyen müftülük personeline teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Abdulkadir Başkal da bugün çocukların hatim programı sebebiyle bir araya geldiklerini söyledi.

2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Başkal, "Ailenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Zira bir toplumun sağlam olması, ailenin sağlam olmasına, bir toplumun ayakta kalması, ailenin ayakta kalmasına bağlıdır. Ailenin ayakta kalması ise ancak Rabbini, Peygamberini, kitabını tanıyan, milli ve manevi değerlerine, örfüne, adetine, kültürüne sahip çıkan, edepli, ahlaklı, erdemli bireylerle mümkündür. Bizim amacımız, gayemiz, maksadımız da budur." diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, İl Müftüsü Mustafa Topal ve ailelerin katıldığı programda öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, ilahi, şiir ve dualar okudu.

Programın ardından davetlilere ikramda bulunuldu.