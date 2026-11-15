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Bahreyn ordusu, İran'ın hava saldırılarını hedeflerine ulaşmadan imha ettiğini duyurdu

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Bahreyn ordusu, İran'ın çok sayıda hava saldırısını hedeflerine ulaşmadan engelleyip imha ettiğini duyurdu; açıklamada hedef, mühimmat ve hasar bilgisi verilmedi. İran Devrim Muhafızları ise El Rifaa Helikopter Üssü'ndeki ABD'ye ait radarın 6 İHA ile vurulduğunu öne sürmüştü.

Bahreyn, İran'ın ülkeyi hedef alan çok sayıda hava saldırısını hedeflerine ulaşmadan engellediğini duyurdu.

Bahreyn ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün İran tarafından düzenlenen çok sayıda saldırıyı hedeflerine ulaşmadan engelleyerek imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, tüm silah sistemleri ve askeri birliklerin en üst düzeyde teyakkuz halinde olduğu vurgulanırken, saldırıların hedeflerine, kullanılan mühimmatın niteliğine veya hasara yol açıp açmadığına dair bilgi verilmedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki El Rifaa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD'ye ait hava savunma sistemi radarının 6 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurmuştu.

İran tarafından yapılan açıklamada, İHA'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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