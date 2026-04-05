Haberler

Bahreyn Kralı Al Halife'den İran'ın saldırılarının durdurulması çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İran'ın bölgeye yönelik saldırılarının durdurulmasını talep etti. Kral, sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararına uyulmasının önemine dikkat çekti.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İran'ın Bahreyn ve bölge ülkelerine yönelik "saldırılarının derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre Kral Al Halife, ordu mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, İran'ın "haksız ve gerekçesiz saldırılarının" sivilleri, sivil tesisleri ve altyapıyı hedef aldığını, bunun da insanların yaralanmasına ve evlerinin zarar görmesine yol açtığını belirtti.

Al Halife, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2817 sayılı kararına uyulmasının önemine işaret ederek, söz konusu kararın İran'ın saldırılarını kınadığını ve bu saldırıların derhal durdurulmasını talep ettiğini aktardı.

Zarar gören vatandaşların kayıplarının telafi edileceğini belirten Kral Al Halife, Bahreyn halkının sergilediği "dayanışma ve sorumluluk" bilincini takdir ettiğini söyledi.

Al Halife ayrıca, mevcut koşullarda ulusal birlik ve hazırlığın önemine dikkati çekerek, Bahreyn'in "güvenlik ve istikrarını koruma" kararlılığını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

