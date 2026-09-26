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Bahreyn: Körfez ülkeleri ve Ürdün, İran'dan yaklaşık 7 bin saldırıya maruz kaldı

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Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyani, Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkeler ve Ürdün'ün İran'dan yaklaşık 7 bin saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyani, Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkeler ve Ürdün'ün İran'dan yaklaşık 7 bin saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Zeyani, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda ülkesi adına yaptığı konuşmasında, İsrail ve ABD'nin saldırılarına misilleme olarak İran'ın KİK üyesi ülkelere ve Ürdün'e yönelik saldırılarına dikkati çekti.

Körfez bölgesinin benzeri görülmemiş güvenlik koşullar gördüğünü aktaran Zeyani, "KİK ülkeleri ve Ürdün, İran'ın benzeri görülmemiş saldırılarına maruz kaldı. İran'ın söz konusu saldırıları, sivil ve enerji tesilerine yönelikti." diye konuştu.

Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik saldırıların hiçbir gerekçesi olmadığını dile getiren Zeyani, KİK'e üye ülkeler ve Ürdün'ün İran'dan yaklaşık 7 bin saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Bu saldırılarla uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğine dikkati çeken Zeyani, "Bölgede güven ve istikrarın yeniden tesisi için kınama açıklamalarına değil uluslararası hukuku uygulamaya ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyani, Yemen'deki İran destekli Husileri de Babulmendeb Boğazı'ndaki gemileri tehdit etmekle suçladı.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan itibaren Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan ve Ürdün'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA
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