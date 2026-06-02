Bahreyn, güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarının İran ve Irak'a seyahatini yasakladı

Bahreyn, güvenlik gerginliği nedeniyle vatandaşlarının İran ve Irak'a seyahatini yeni duyuruya kadar yasakladı. İçişleri Bakanlığı, yasağı ihlal edenlere yasal işlem uygulanacağını duyurdu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, söz konusu karara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "İran saldırısının yansımalarından kaynaklanan ve mevcut güvenlik ortamındaki gerilimin sürmesi nedeniyle İran ve Irak'a seyahatin yasaklandığı" ifade edildi.

Bahreyn'in ve tüm vatandaşların güvenliğinin korunması amacıyla alınan bu kararın yeni bir duyuruya kadar geçerli olduğu kaydedildi.

Bakanlık, yasağı ihlal edenler aleyhinde gerekli yasal önlemlerin alınacağını vurguladı.

İran ve Irak'tan henüz Bahreyn'in seyahat yasağı kararına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
