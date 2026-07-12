Bahreyn Ordusu: İran sivilleri hedef alan saldırılarla "sistematik saldırgan tutumunu" sürdürüyor

Bahreyn Ordusu, İran'ın Bahreyn'deki sivilleri hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla "sistematik saldırgan tutumunu sürdürdüğünü" duyurdu.

Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin, sabah saatlerinde İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) önleyerek imha ettiği ifade edildi.

Silahlı kuvvetlerin, tüm kuvvet ve birlikleriyle ülkeyi korumak amacıyla en yüksek hazırlık seviyesinde ve savunma görevini yerine getirmeye hazır durumda olduğu kaydedildi.

Bahreyn halkına dikkatli olmaları çağrısı yapılan açıklamada, saldırılardan arta kalan şüpheli veya yabancı cisimlere yaklaşılmaması; bunlara dokunulmaması ve derhal yetkililere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

İran'ın Bahreyn'deki sivilleri hedef alan füze ve İHA saldırılarıyla "sistematik saldırgan tutumunu sürdürdüğü" ifade edilen açıklamada, füze ve İHA'ların sivilleri ve özel mülkleri hedef alma amacıyla kullanılmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu hatırlatıldı.

ABD gece saatlerinde İran'ın çeşitli kentlerine saldırı başlatmış; Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla topraklarına saldırı düzenlediğini duyurmuştu.