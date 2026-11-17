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Bahreyn, topraklarına yönelik devam eden İran saldırılarını şiddetle kınayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) saldırıların önlenmesi için kararlı ve caydırıcı tedbirler almasını istedi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın ülke topraklarına yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Açıklamada, " Bahreyn, topraklarına yönelik devam eden İran saldırılarını şiddetle kınamaktadır. BMGK'yi, bu saldırıları caydırmak ve faillerinden hesap sormak için kararlı tedbirler almaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, Bahreyn'deki Er-Riffa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD hava savunma sistemine ait bir radarı 6 insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurmuştu.

Bahreyn ordusu ise hava savunma sistemlerinin İran tarafından gün içinde düzenlenen çok sayıda saldırıyı hedeflerine ulaşmadan engellediğini ve saldırılarda kullanılan unsurları imha ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA