Bahreyn hava savunmasının 92 balistik füze ve 151 İHA'yı imha ettiği bildirildi

Bahreyn Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana 92 balistik füze ve 151 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.

Bahreyn Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen saldırı dalgalarına karşılık vermeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sivil tesislerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık ihlali olduğu kaydedildi.