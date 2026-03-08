Haberler

Bahreyn hava savunmasının 92 balistik füze ve 151 İHA'yı imha ettiği bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn Savunma Bakanlığı, İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana hava savunma sistemlerinin toplamda 92 balistik füze ve 151 insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu. Açıklamada, bu saldırıların uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın ihlali olduğu vurgulandı.

Bahreyn Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana 92 balistik füze ve 151 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.

Bahreyn Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen saldırı dalgalarına karşılık vermeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Bahreyn hava savunma sistemlerinin İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana 92 balistik füze ve 151 İHA'yı imha ettiği ifade edildi.

Açıklamada balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sivil tesislerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık ihlali olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Omar Alothmani
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Suudi Arabistan'ı düşman olarak görmüyoruz

İran, günlerdir vurduğu Körfez ülkesine zeytin dalı uzattı
Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler

Hedefinde o isim var: Orkun'dan zehir zemberek sözler
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
İran: Suudi Arabistan'ı düşman olarak görmüyoruz

İran, günlerdir vurduğu Körfez ülkesine zeytin dalı uzattı
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler

Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı