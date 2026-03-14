Bahreyn: İran'ın 121 füze ve 193 İHA saldırısı engellendi

Bahreyn, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ülkeyi hedef alan 121 füze ile 193 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.

Açıklamada, "bu acımasız saldırıların" İran tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, Bahreyn'in "terörist saldırılar" olarak nitelendirdiği bu saldırı dalgasına karşı mücadelesini sürdürdüğü vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.