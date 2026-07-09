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Bahreyn ordusu: İran'dan düzenlenen hava saldırıları engellendi

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Bahreyn ordusu, İran'dan düzenlenen füze ve İHA saldırılarının hava savunma sistemleriyle engellendiğini duyurdu. Saldırılarda sivil noktaların hedef alındığı belirtilirken, ülke genelinde en üst düzey hazırlık durumuna geçildi.

Bahreyn ordusu, İran'dan düzenlenen hava saldırılarının engellendiğini duyurdu.

Bahreyn ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın sabah saatlerinde Bahreyn'de füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) "sivil noktaları hedef aldığı" belirtildi.

Ülkedeki hava savunma sistemlerinin bugün İran'a ait çok sayıda hava saldırısını engellediği ifade edildi.

Sayıya ilişkin bilgi verilmezken, "sivillerin ve özel mülkiyetin füze ve İHA'larla kasıtlı olarak hedef alınmasının" uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Bahreyn'in tüm silahlı unsurlarının en üst düzey hazırlık durumunda bulunduğu ve ülkenin savunulması için tam teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gece saatlerinde saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
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