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Bahreyn ordusu: İran'dan ateşlenen füze ve İHA'lar imha edildi

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Bahreyn ordusu, İran'dan atılan 3 füze ile birkaç insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, sivilleri hedef alan saldırılara karşı tüm birimlerin en yüksek hazırlık seviyesinde olduğu belirtildi.

Bahreyn ordusu, İran'dan atılan 3 füze ile birkaç insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Bahreyn'deki sivilleri hedef alan "alçakça füze ve İHA saldırılarıyla düşmanca yaklaşımını" sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin hava savunma sistemlerinin, sarsılmaz bir kararlılık ve yüksek muharebe hazırlığıyla, 3 füze ve birkaç İHA'yı başarıyla önleyip imha ettiği kaydedildi.

Tüm birimlerin en yüksek hazırlık seviyesinde olduğu ve ülkeyi savunmaya tamamen hazır olduğu aktarılan açıklamada, herkese dikkatli olmaları, İran'ın saldırılarının kalıntılarından kaynaklanan şüpheli nesnelere yaklaşmaktan veya dokunmaktan kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
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