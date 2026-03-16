Bahreyn: İran'dan şu ana kadar atılan 129 füze ve 215 İHA engellendi

Bahreyn, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan fırlatılan 129 füzeyi ve 215 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Açıklamada, bu saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği ve bölgesel güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.

Bahreyn, İran'dan şu ana kadar atılan 129 füze ile 215 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahreyn ordusunun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan Bahreyn'e fırlatılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 129 füze ve 215 İHA saldırısının engellendiği belirtildi.

Balistik füze ve İHA'larla sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel barışı ve güvenliği de tehdit ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
