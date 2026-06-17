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Batı Şeria'da Yahudiler, camileri ateşe verdi

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Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimciler, iki camiyi ateşe verdi ve duvarlara ırkçı sloganlar yazdı. Olayda yaralanma olmazken, Hamas saldırıları kınadı.

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimciler, dün gece iki camiyi ateşe verirken, camilerden birinin duvarlarına ırkçı ve provokatif sloganlar yazdı.

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin saldırıları devam ediyor. Ramallah'ın kuzeyindeki Jaljulye ile Mezraa el-Nubani kasabalarında bulunan 2 camiye saldırı düzenlendi.

Güvenlik kaynakları, bir grup Yahudi yerleşimcinin Jaljulye'deki Ulu Cami'ye girerek yangın çıkardığını ve caminin duvarlarına provokatif ve ırkçı sloganlar yazdığını belirtti. Kaynaklar, Filistinli sakinlerin camiyi yakmaya çalışan Yahudi yerleşimcilere karşı koyduğunu, bunun üzerine İsrail güçlerinin kasabaya baskın düzenleyerek göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığını ifade etti. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Güvenlik kaynaklarına göre; Mezraa el-Nubani'deki saldırıda ise yerleşimciler, El-Faruk Camii'ne baskın düzenleyerek camiyi ateşe verdi. Yangın nedeniyle camide maddi hasar oluştu. Kaynaklar, olayın iki gün önce 6 İsrailli yerleşimcinin Ramallah bölgesindeki diğer köylerde cami girişlerini ve araçları ateşe verdiğini açıklamasının ardından yaşandığını bildirdi.

Hamas'tan kınama

Hamas'tan yapılan açıklamada saldırılar kınanırken, "İsrail'in eylemleri, halkımıza, toprağımıza ve kutsal mekanlarımıza yönelik devam eden saldırganlığında tehlikeli bir tırmanışı temsil etmektedir. Bu siyonist suçlar, bu kontrolsüz çetelere yön veren aşırılıkçılığın ve nefretin boyutunu ortaya koymaktadır. Halkımız ve direnişimizden kararlı bir karşılık ve mücadeleyi sürdürme iradesinden başka bir şeyle karşılaşmayacaklardır" denildi. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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