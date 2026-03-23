Haberler

Bahreyn: İran'dan atılan 2 füze ve 36 İHA imha edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn Savunma Kuvvetleri, İran'dan atılan 2 füze ve 36 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Bahreyn'i hedef alan toplamda 147 füze ve 282 İHA saldırısının engellendiği bildirildi.

Savunma Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Gün içinde İran'dan atılan 2 füze ve 36 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 147 füze ve 282 İHA saldırısı engellendi." ifadesi kullanıldı.

Balistik füze ve İHA'larla sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel barışı ve güvenliği tehdit ettiği belirtildi

Açıklamada ayrıca halka, güvenlikleri için hasar görmüş bölgelerden uzak durmaları ve bu bölgelerin görüntülerini çekmemeleri çağrısında bulunuldu.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haribo hakkında soruşturma

Haribo hakkında soruşturma! Suçlama hayli ciddi
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
Yolcu otobüsünde mide bulandıran görüntü

Yolcu otobüsünde skandal görüntü
Arbeloa'nın ceketi olay oldu

Olay olan ceket!
Haribo hakkında soruşturma

Haribo hakkında soruşturma! Suçlama hayli ciddi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi

Aleyna, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti

Aleyna ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketine dikkat