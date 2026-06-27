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Bahreyn Dışişleri Bakanlığı: İran'ın bu sabah topraklarımıza düzenlediği İHA saldırılarını kınıyoruz

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Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İran'ın bu sabah topraklarını insansız hava araçlarıyla hedef almasını kınadı. Saldırının egemenlik ihlali olduğu ve sivilleri tehlikeye attığı belirtildi. Ayrıca ABD-İran arasındaki son gelişmelere de değinildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İran'ın bu sabah topraklarını bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) hedef almasını şiddetle kınadı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın bu sabah Bahreyn topraklarını bir dizi İHA'yla hedef aldığı belirtildi.

İran'ın bu saldırılarla Bahreyn'in egemenliğini açıkça ihlal ettiği, sivillerin de hayatını tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, "Sivil yerleri hedef almayı yasaklayan uluslararası norm ve sözleşmelere aykırı bu saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, bölgesel ve uluslararası çabaların gerilimi azaltmaya yoğunlaştığı bir dönemde Tahran yönetiminin saldırılarını sürdürdüğü belirtilerek, barış çabalarının baltalanmasından İran'ın tamamen sorumlu olacağı vurgulandı.

ABD ile İran arasında yaşanan son gelişmeler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), dün Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflere saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ülkenin güneyine düzenlenen saldırıya karşılık ABD ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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