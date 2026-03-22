Bahreyn'den Şehitler İçin Taziye Mesajı

Bahreyn, Katar kara sularında Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitimler sırasında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde şehit olanlar için Türkiye ve Katar'a taziye dileklerini iletti.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Katar kara sularında helikopterin düşmesi sonucu şehit olanlar için başsağlığı mesajı paylaştı.

Mesajda, "Bahreyn Krallığı, Katar-Türk Ortak Kuvvetlerinin 7 üyesinin şehit düşmesi nedeniyle Katar Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ile halklarına en içten taziye ve başsağlığı dileklerini dile getirir." ifadeleri kullanıldı.

Bahreyn'in Katar ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğu ve şehitlerin ailelerinde sabır dileklerinde bulunduğu aktarıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterde şehit olan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirmişti.