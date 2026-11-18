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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama yakınlarındaki Vakıf Çarşısı'ndaki çok katlı bir binanın yangın nedeniyle tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin Vakıf Çarşısı'ndaki çok katlı bir binayı tedbir amaçlı tahliye ederek yapıda çıkan yangını kontrol altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, ilk yardım ekiplerinin olay yerinde gerekli müdahalelerde bulunduğu, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Bahreyn ordusu, kısa bir süre önce, hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlendiği belirtilen "bir dizi hava saldırısına" karşı koyduğunu duyurmuştu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da iki kez tehlike uyarısı kapsamında halka sükuneti koruyarak en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA