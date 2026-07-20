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Bahreyn'de İran saldırıları nedeniyle sirenler bir kez daha çaldı

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İran'ın saldırıları nedeniyle Bahreyn'de sirenler çaldı. Halk güvenli bölgelere yönlendiriliyor. ABD Büyükelçiliği de uyarı yaptı.

İran saldırıları nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan uyarıda, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.

Bahreyn'de gece saatlerinden itibaren daha önce üç kez sirenler çalmış, yetkililer halkı güvenli bölgelere yönlendirmişti.

ABD'nin Manama Büyükelçiliği ise İran'ın Bahreyn'in başkenti Manama'daki bazı noktaları hedef alabileceğine dair bilgilere sahip olduklarını belirterek, ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve yerel makamların talimatlarına uymaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
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