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Sirenlerin çaldığı Bahreyn'de İçişleri Bakanlığı halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı

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Bahreyn, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halkı en yakın güvenli yerlere yönelmeye çağırdı. İran'ın sistematik saldırgan tutumu devam ederken, hava savunma sistemleri füze ve İHA'ları imha etti.

Bahreyn, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak bir kez daha halka en yakın güvenli yerlere gitme çağrısında bulundu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yerlere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'de "sivilleri hedef alan sistematik saldırgan tutumunu" sürdürdüğü kaydedilmişti.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin, sabah saatlerinde İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) önleyerek imha ettiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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