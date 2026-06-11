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Bahreyn'de vatandaşlara güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı

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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halkı sakin olmaya ve en yakın güvenli yere yönelmeye çağırdı. Bu gelişme, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misilleme olarak Bahreyn'deki ABD üslerini hedef almasının ardından geldi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuş ve İran'ın güneyindeki bölgeler ABD'nin saldırılarının hedefi olmuştu. ???????

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait bazı noktaları hedef aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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