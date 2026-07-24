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Bahreyn'de sirenler çaldı: Halka güvenli bölge çağrısı

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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlardan sakin kalmalarını ve en yakın güvenli alana gitmelerini istedi. Körfez ülkeleri İran kaynaklı hava saldırılarına karşı önlem alıyor.

Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmaları ve en yakın güvenli alana gitmeleri istendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin devreye alındığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan uyarıda, halktan sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgeye gitmeleri istendi.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Kaynak: AA
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