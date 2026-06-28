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Bahreyn'de bir kez daha saldırı olasılığı nedeniyle sirenler çaldı

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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, olası saldırı tehdidi nedeniyle ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Vatandaşlardan sakin olmaları ve güvenli bölgelere gitmeleri istendi. İran Devrim Muhafızları, ABD üslerine saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, bir kez daha saldırı olasılığı nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığını duyurdu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, kısa bir süre önce saldırı ihtimali nedeniyle sirenlerin çaldığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını" gerekçe göstererek, ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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