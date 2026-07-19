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Bahreyn'de hava saldırıları nedeniyle sirenler çaldı

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Bahreyn'de hava saldırıları nedeniyle sirenler çaldı. İçişleri Bakanlığı halka sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgeye gitmeleri çağrısı yaptı. ABD-İran gerilimi kapsamında Körfez'deki hedefler vuruluyor.

Bahreyn'de hava saldırıları nedeniyle sirenlerin devreye girmesinin ardından halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmelerini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, dün de hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiğini duyurmuştu.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık Tahran yönetimi, Körfez bölgesindeki ABD hedeflerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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