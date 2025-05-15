Bahçesaray Yolunda Mayıs Karı Etkili Oldu

Bahçesaray Yolunda Mayıs Karı Etkili Oldu
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Van-Bahçesaray karayolunda kar yağışı ve sis etkili oldu. Haftanın başından beri süren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bahçesaray yolunda Mayıs karı etkili oldu

VAN - Van-Bahçesaray karayolunda kar yağışı ve sis etkili oldu.

Van'da hafta başından bu yana zaman zaman etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karabet Geçidi'nde etkili oluyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı yolda sis te zaman zaman etkili oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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