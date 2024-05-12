Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu Anneler Günü için mesaj yayımladı

Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alimoğlu, mesajında, annelerin şefkatin, merhametin ve fedakarlığın kaynağı olduğunu belirtti.

Annelerin yerinin her zaman özel olduğunu vurgulayan Alimoğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili Peygamberimiz 'Cennet, annelerin ayakların altındadır' diyerek, anneliğin ne kadar kutsal ve mübarek olduğunu ifade etmiştir. Türlü fedakarlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hürmet edilse azdır. Ülkemizin birliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz başta olmak üzere, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizin gününü kutluyorum."